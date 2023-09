Das GKV-Defizit wächst, die Zusatzbeiträge für die Versicherten werden steigen – Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) zufolge um wahrscheinlich etwa drei Euro pro Monat. Am vergangenen Donnerstag schrieb er auf X, ehemals Twitter: „Dafür bekommen wir bessere Medikamente, modernere Technologie, mehr Spezialisierung im Krankenhaus, mehr Digitalisierung. Das muss es uns wert sein.“ Ein Anstieg um drei Euro ergebe sich, wenn der Zusatzbeitrag um 0,2 Beitragssatzpunkte steigen würde, erklärte Lauterbach. Der GKV-Schätzerkreis werde aber erst noch zusammenkommen, um eine genaue Finanzprognose zu erstellen.

ABDA-Präsidentin Gabriele Regina Overwiening reagierte verwundert. Sie konterte Lauterbachs Post am Freitag mit einem Statement im ABDA-Newsroom: „Es ist ja gut und richtig, wenn der Minister endlich erkennt, dass Investitionen nötig sind, um die Versorgung in Deutschland qualitativ hochwertig zu halten.“ Vor diesem Hintergrund sei allerdings „völlig unverständlich“, dass Lauterbach sich weiterhin weigere, mit der Apothekerschaft über die Stabilisierung der Apotheken vor Ort zu sprechen. „Denn bevor es darum geht, ‚bessere Medikamente‘ zu bekommen, sollten wir dafür sorgen, dass die Menschen in unserem Land überhaupt noch Arzneimittel bekommen – und dafür müssen die Apotheken vor Ort gestärkt werden“, so Overwiening.