„An den Apotheken sparen zu wollen ist dramatisch, falsch und unfair“

Am gestrigen Dienstag hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach die Eckpunkte seiner GKV-Finanzreform vorgestellt – bereits seit Monaten warten Apotheken und das gesamte Gesundheitswesen auf das Spargesetz. Vor einiger Zeit war ein nicht abgestimmter und wieder einkassierter Entwurf durchgesickert, der erahnen ließ, wo die Reise hingehen könnte. Gestern war es dann also so weit, Lauterbach trat in Berlin vor die Presse. Was die Apotheken betrifft, blieb er allerdings vage – laut dem inoffiziellen Entwurf sollte der Kassenabschlag erhöht werden, in Kombination mit einer Mehrwertsteuersenkung für Arzneimittel. Die geringere Mehrwertsteuer ist offenbar vom Tisch. Was den Kassenabschlag betrifft, wollte Lauterbach keine Details preisgeben. Auf Nachfrage bestätigte er lediglich, dass man sich auch hier mit „Effizienzreserven“ beschäftige. Man wird also den Gesetzentwurf abwarten müssen. Honorare der Ärzte und in Kliniken bieten in Lauterbachs Augen übrigens keine Spielräume.