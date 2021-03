Klein-Schmeink: Maskenausgabe wäre in Drogerien besser aufgehoben gewesen

Sie war Gast beim ABDA Live Talk „Lass uns reden“. Im Gespräch mit ABDA-Präsidentin Gabriele Regina Overwiening stellte sie zunächst klar, sie wolle nicht die Apotheken angreifen, sondern „die Konzeption von Spahn“. Der Minister habe zurückgegriffen auf Strukturen, die er kannte. Aber: „Die Station Apotheke war nicht die richtige für solch ein Massenprodukt.“

Die Betriebe selbst konnten aus ihrer Sicht nichts dafür, denn sie hätten vergleichsweise hohe Betriebs- und Personalkosten zu tragen. Dennoch: Die Apotheke war laut Klein-Schmeink „die teuerste Struktur, die man hätte wählen können“. Sie glaube, dass die Krankenkassen, wenn sie ohnehin ihre Versicherten anschreiben mussten, das „auch anders hätten regeln können“ – sprich, statt der Berechtigungsscheine einfach die Masken verschicken.

Kassen hatten schon mit Bezugsscheinen zu kämpfen

Dem widersprach Overwiening deutlich. Sie hält es für ausgeschlossen, dass „die Krankenkassen auch nur ansatzweise in der Lage gewesen wären, das flächendeckend hinzukriegen in der Qualität und zu dem Preis, wie wir es gemacht haben“. Das sehe man schon daran, dass die Kassen mit dem Versenden der Bezugsscheine schon ihre liebe Not hatten. „Wir sind verlässlich und waren sofort da“, betonte die ABDA-Präsidentin.

Klein-Schmeink gab zu bedenken, dass Geld in der Pandemie eine wichtige Ressource sei, die es „plausibel einzusetzen“ gelte. Immerhin hinterlasse man den folgenden Generationen einen großen Schuldenberg. „Wir müssen in der Pandemiebekämpfung flexibel denken“, sagte sie. In bestimmten Drogerien gebe es FFP2-Masken schon für rund 1,50 Euro je Stück. Sie fragte: „Gibt es diesen Drogeriemarkt nicht genauso oft um die Ecke wie die Apotheke?“