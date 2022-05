Vor diesem Hintergrund haben jene Kammern, die bis dahin zum Beispiel das Verbot der Ausübung der Heilkunde in ihren Berufsordnungen verankert hatten, diese nach und nach angepasst, um Grippeimpfungen in den Betriebsstätten möglich zu machen. Einzig in Thüringen haben sich die Delegierten der Landesapothekerkammer mehrheitlich dagegen entschieden. „Die Ausübung der Heilkunde, insbesondere die Ausübung dem Arzt vorbehaltener Tätigkeiten, verstößt gegen die Berufspflichten“, heißt es in § 11 der dort geltenden Berufsordnung für Apotheker:innen.

Was bedeutet das nun für den Fall, dass die Ampelkoalitionäre ihrem Vorhaben treu bleiben und die Grippeimpfung in den Apotheken in die Regelversorgung überführen? Wäre das Impfen gegen Influenza dann überall möglich, außer in Thüringen? Danny Neidel, Geschäftsführer der Landesapothekerkammer Thüringen (LAKT), betont im Gespräch mit der DAZ, dass nach aktuellem Stand die einschlägige Formulierung nur in der Begründung zum bereits beschlossenen Änderungsantrag der Koalitionsfraktionen zum Entwurf des Pflegebonusgesetzes zu finden ist.