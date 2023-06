Was können wir tun? – Universität Kiel lädt zum zweiten Sommerkurs „Nachhaltige Pharmazie“

Um Antworten auf diese Frage zu finden, haben Prof. Christian Peifer (Professor für Pharmazeutische und medizinische Chemie) und sein Doktorand Clemens Woitaske-Proske besonderen Wert darauf gelegt, das Programm interdisziplinär und international zu gestalten. So werden in morgendlichen Vorträgen unter anderem regulatorische, rechtliche, wirtschaftliche und ethische Aspekte der Nachhaltigkeit in der Pharmazie beleuchtet. Weiterhin werden Referentinnen aus Schweden, Norwegen, Finnland und den Niederlanden zu hören sein und Einblicke in Nachhaltigkeitsansätze aus ihren jeweiligen Ländern geben. Auch das Thema Arzneimittelrückstände in der Umwelt und speziell im Wasser wird sowohl in den Vorträgen als auch in einem der nachmittäglichen Workshops aufgegriffen.

Zielgruppe der englischsprachigen Veranstaltung sind Wissenschaftler:innen (Doktoranden und Post-docs) sowie Studierende aus allen Disziplinen mit einem Interesse an Umweltthemen. Die Teilnahme ist sowohl in Präsenz als auch in digitaler Form möglich. Interessierte können sich noch bis zum 31. Juli auf der Homepage der Kieler Universität anmelden.