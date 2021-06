Spielen Umwelt und Klimawandel in der pharmazeutischen Lehre überhaupt eine Rolle?

Die Folgen des Klimawandels werden immer deutlicher sichtbar und die Prognosen erschreckender, erklärt der Bundesverband der Pharmaziestudierenden in Deutschland e. V. in einer aktuellen Pressemitteilung. Doch wie steht es um umweltrelevante Themen im Studiengang Pharmazie an deutschen Universitäten? Das möchte der BPhD gemeinsam mit den „Pharmacists for Future“ mithilfe einer Umfrage erfahren.