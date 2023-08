Im zweiten Schritt wurden alle Apotheken berücksichtigt, die sich innerhalb eines bestimmten Radius um die jeweilige Apotheke befinden. Tabelle 2 zeigt die Zahl der Apotheken, um die herum in unterschiedlichen Abständen (in den senkrechten Spalten der Tabelle abgebildet) eine bestimmte Anzahl weiterer Apotheken liegen (in den waagrechten Zeilen der Tabelle abgebildet).

Tabelle 2 macht deutlich, dass die Apothekendichte an einzelnen Orten sehr hoch ausfällt. So haben 511 Apotheken in einem Umkreis von 500 Metern mindestens sieben weitere Apotheken um sich. Knapp 449 Apotheken weisen min­destens vier benachbarte Apotheken in einem Umkreis von 250 Metern auf. Spitzenreiter in dieser Hinsicht sind Apotheken am Münchner Marienplatz und auf dem Berliner Kurfürstendamm, wo in einem Radius von einem Kilometer in München bis zu 36 Apotheken und in Berlin bis zu 26 Apotheken liegen.