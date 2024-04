Interessant ist auch die Frage, inwieweit eher Einzelapotheken oder Apotheken aus Filialverbünden geschlossen haben. Vergleicht man die durchschnittlichen Apothekenzahlen der beiden Gruppen, wobei Einzelapotheken als eine Apotheke gezählt werden, dann kann man kaum von einem Unter-schied sprechen: In der Gruppe der verbliebenen Apotheken sind es 1,78 Apotheken im Filialverbund, bei den geschlossenen 1,72.

Verteilung der Apotheken auf Stadt und Land

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor für Apotheken ist der Standort. Aus der Vielzahl von Kennzahlen, die sich hierzu ableiten lassen, haben wir uns zum einen auf die Bevölkerungsdichte der Gemeinden und deren Einordnung hinsichtlich der Frage eher ländlich oder eher städtisch und zum anderen auf die räumliche Konkurrenzsituation der Apotheken untereinander konzentriert.

Die Bevölkerungsdichte in den Gemeinden der beiden Apothekengruppen unterscheidet sich nur geringfügig: Die 2201 verbliebenen Apotheken liegen in Gemeinden mit durchschnittlich 855 Einwohnern pro Quadratkilometer, die 112 geschlossenen Apotheken in Gemeinden mit durchschnittlich 930 Einwohnern pro Quadratkilometer.

Das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) bietet verschiedene Klassifikationssysteme für Gemeinden an. Für diese Untersuchung wurde ein dreistufiges Klassifikationssystem des BBSR gewählt, das die Gemeinden Deutschlands in überwiegend ländlich, teilweise städtisch und überwiegend städtisch einteilt. Tabelle 2 zeigt die Anteile der Apotheken in den beiden Gruppen verblieben und geschlossen, die sich in einem der drei Gemeindetypen befinden bzw. befunden haben.