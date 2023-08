Ebenfalls ernüchternd ist, was die Apokix-Teilnehmer:innen zur Kundennachfrage berichten: Am gefragtesten ist hier die Medikationsberatung bei Polymedikation (sehr hoch: 3 Prozent, hoch: 20 Prozent, niedrig: 42 Prozent, sehr niedrig: 28 Prozent, überhaupt keine Nachfrage: 8 Prozent). Bei der Blutdruckmessung gab nur 1 Prozent eine sehr hohe Nachfrage an, 10 Prozent eine hohe, 39 Prozent eine niedrige, die übrigen 60 Prozent eine sehr niedrige oder gar keine. Die Einweisung in die Inhalationstechnik ist bei 11 Prozent „hoch“ gefragt, bei 35 Prozent nur niedrig. 54 Prozent berichten von einer sehr niedrigen oder gar keiner Nachfrage. 6 Prozent gaben auch eine hohe Nachfrage nach pharmazeutischer Betreuung von Krebspatienten an.

Es fehlt an Zeit und Personal

Gefragt nach den ausschlaggebenden Gründen, bestimmte Dienstleistungen nicht anzubieten, verwiesen denn auch 34 Prozent auf die unsichere Kundennachfrage. Viel entscheidender für das zögerliche Angebot sind aber andere Gründe: Bei 82 Prozent der Befragten mangelt es an Zeit und/oder Personal. 55 Prozent beklagen zu viel Bürokratie, 40 Prozent eine unzureichende Vergütung.

82 Prozent stimmten überdies der Aussage zu, dass die pharmazeutischen Dienstleistungen für sie aktuell ein Zuschussgeschäft seien. 51 Prozent hatten eine höhere Nachfrage erwartet. 95 Prozent finden, dass Patient:innen, für die die Dienstleistungen genau das richtige sind, oft nicht hinreichend über diese informiert seien.

Es geht nur mit den Ärzten und Ärztinnen

Wie zwiegespalten die Apothekenleiter:innen sind, zeigt aber, dass dennoch 63 Prozent der Aussage zustimmen, die Anzahl der vergüteten Dienstleistungen sollte deutlich erhöht werden. Zudem wollen zwei Drittel den Austausch mit den behandelnden Ärztinnen und Ärzten zu den pharmazeutischen Dienstleistungen künftig (weiter) ausbauen. 77 Prozent stimmen der Aussage zu, dass das Angebot nur sinnvoll ist, wenn Apotheken und Ärzte eng zusammenarbeiten – allerdings erleben 69 Prozent hier eine zurückhaltende oder ablehnende Haltung der ärztlichen Kolleginnen und Kollegen. 24 Prozent berichten hingegen von einem sehr guten Austausch. Letztlich stimmten aber nur 40 Prozent der Aussage zu, dass sie in den pharmazeutischen Dienstleistungen großes Potenzial für die Zukunft ihrer Apotheke sehen.

Index zur aktuellen Geschäftslage auf dem Tiefpunkt

Was die allmonatlich abgefragte Stimmungslage betrifft, so bleibt diese düster. Der Index für die aktuelle Geschäftslage erreicht im August einen Wert von 53,7 Punkten – das sind 42,3 Punkte weniger als im Vorjahr. Bei einem Indexwert von 100 Punkten halten sich posi­tive und negative Einschätzungen die Waage. Doch derzeit bewerten nur 7 Prozent ihre Situation positiv, 57 Prozent sehen sie negativ. Noch schlechter steht es um die Erwartungen für die kommenden zwölf Monate; hier liegt der Index bei nur 48,8 Punkten.