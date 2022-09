Ganz vorne dabei sind die Dienstleistungen, die jede Apotheke ohne weitere Vorbereitung erbringen kann: So bieten bereits 46 Prozent der Apokix-Teilnehmer die standardisierte Einweisung in die korrekte Arzneimittelanwendung und Üben der Inhalationstechnik an und weitere 41 Prozent haben dies geplant. Die standardisierte Risikoerfassung bei Bluthochdruck gibt es bei 39 Prozent der Befragten und weitere 49 Prozent planen dies. Aber auch die erweiterte Medikations­beratung von Patienten mit Polymedikation, für die eine spezielle Fortbildung erforderlich ist, leisten schon 37 Prozent der Apotheken und weitere 42 Prozent planen dies.

Deutlich abgeschlagen sind dagegen zwei Dienstleistungen, die auf Wunsch der Kassenseite in den Katalog aufgenommen wurden: Nur bei 4 der Befragten gibt es bislang die pharmazeutische Betreuung von Patienten unter oraler Antitumortherapie, 3 Prozent bieten diese für Patienten nach Organtransplantation. 38 beziehungsweise 28 Prozent planen, diese speziellen Dienstleistungen in ihr Angebot aufzunehmen.