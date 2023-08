Bei Heidenblut und Kippels traf man damit auf offene Ohren. Es habe Einigkeit geherrscht, dass die Struktur der Apotheken vor Ort gestärkt werden müsse, so der AVNR weiter in seiner Mitteilung. Heidenblut habe in diesem Zusammenhang auf den Koalitionsvertrag der Ampel-Regierung hingewiesen und „ein Apothekenstärkungsgesetz noch im Herbst angekündigt“. Im Hinblick auf die Honorarsteigerung sei der SPD-Politiker sogar noch einen Schritt weiter gegangen: Man müsse sich besonders auch die Tätigkeiten näher anschauen, die Apotheken leisten, aber gar nicht vergütet bekämen. Es gehe grundsätzlich darum, was man als Gesetzgeber tun könne, damit die Apotheke vor Ort erhalten und die Arzneimittelversorgung trotz Lieferengpässen sichergestellt bleibe, so Heidenblut.

Aus dem Bundesgesundheitsministerium war allerdings bislang noch kein Hinweis auf ein kurz bevorstehendes weiteres Apothekenstärkungsgesetz zu vernehmen. Dort ist man derzeit mit zahlreichen anderen Gesetzen beschäftigt. Die DAZ hakte daher in Heidenbluts Büro nach, woher er den Optimismus für seine Aussagen nehme. Doch dort korrigierte man das Narrativ der AVNR-Mitteilung. „Herr Heidenblut hat sich zwar im Rahmen der Klausurtagung Apothekerverband Nordrhein zum Apothekenstärkungsgesetz geäußert, aber nicht gesagt, dass es im Herbst ein neues Gesetz gibt. Er hat kein neues Gesetz angekündigt, sondern die Hoffnung artikuliert, dass ein Gesetz kommt. Damit meinte er auch nicht die Verabschiedung, sondern den Gesetzentwurf.“

Allzu so schnell wird es also vermutlich nichts mit der gesetzlichen Apothekenstärkung. Der Ampel-Regierung bleiben noch zwei Jahre, um ihren Koalitionsvertrag umzusetzen – wann sie dabei die Apotheken konkret in den Blick nimmt, bleibt abzuwarten.