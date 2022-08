Dirk Heidenblut sammelt Einblicke in die Apotheke

Auf Einladung von Thomas Preis absolvierte der Essener SPD-Bundestagsabgeordnete Dirk Heidenblut am 9. August ein kompaktes Apothekenpraktikum. Zwei Stunden nahm er sich Zeit, um sich in der Kölner Apotheke des Vorsitzenden des Apothekerverbands Nordrhein (AVNR) zu informieren. „Spannende Einblicke in das tägliche Geschäft, die Versorgung von Alteneinrichtungen und die Arzneimittelverfügbarkeit. Und bei Letzterer gibt es gerade massiv Schwierigkeiten. Natürlich auch die Gelegenheit zu gutem Gespräch über aktuelle Apothekenthemen“, postete Heidenblut unmittelbar nach dem Besuch auf Instagram. Eine wichtige Erkenntnis des SPD-Politikers: „Für mich wurde sehr deutlich, wie gut und wichtig die Apotheke vor Ort ist. Gerade auch in schwierigen Zeiten, wie etwa der Corona-Pandemie. Wir müssen alles daran setzen, das Versorgungssystem der Apotheken zu stärken und damit die Versorgungssicherheit der Patient*innen zu gewährleisten.“