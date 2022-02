Viele warme Worte und wenig klare Pläne für die Apotheken

In der ersten Woche hätten 500 Apotheken Impfstoff bestellt. Das sei ein „sehr guter Anfang“, aber es gebe „noch Luft nach oben“, erklärte Dittmar und betonte, dass die Apotheken bei der Impfaufklärung auf ihre Erfahrung in der unabhängigen Beratung zurückgreifen könnten. Die Apotheken sollten ihre Kompetenz und den niedrigschwelligen Zugang künftig noch stärker in die Versorgung einbringen. Dabei sei sie auch gespannt, welche pharmazeutischen Dienstleistungen die Schiedsstelle definieren werde. Zu den Plänen der Regierung zitierte Dittmar nahezu wörtlich aus dem Koalitionsvertrag. Die Regierung wolle die Arzneimittelversorgung durch Apotheken an integrierten Notfallzentren in unterversorgten Gebieten verbessern und den Nacht- und Notdienstfonds (NNF) zu einem Sicherstellungsfonds weiterentwickeln. Konkreter wurde Dittmar nicht. Offenbar bestehen in der Regierung noch keine weiteren Pläne. Doch Dittmar bezeichnete die Apotheken als „unverzichtbar“ für die Versorgung und griff damit den Sprachgebrauch der ABDA auf.