Antipsychotika bei Demenz – raus aus der pharmakologischen Zwangsjacke

Ärzte in Pflegeheimen verordnen Menschen mit Demenz Antipsychotika ähnlich häufig wie Schmerz- oder Blutdruckmittel. Doch Langzeitverordnungen von Melperon und Co. können Lebensqualität und Lebenserwartung senken. Professor Janine Diehl-Schmid drosselte mit einem Projekt den Antipsychotika-Einsatz in Pflegeheimen. Im DAZ-Podcast erklärte sie, wie ihr das gelang und was Apotheker beachten können.