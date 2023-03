Kann die Hitze auch die Pharmakokinetik von Arzneimitteln beeinflussen und so zu unerwünschten Arzneimittelwirkungen führen?

In der Tat sind es nicht nur bestimmte Arzneistoffgruppen, die bei Hitzeperioden kritisch sind und unerwünschte Arzneimittelereignisse provozieren können. Man nimmt an, dass bei extremen Temperaturen und entsprechend vulnerablen Personen auch Veränderungen im pharmakokinetischen Profil scheinbar unbeteiligter Wirkstoffe resultieren können. Ich möchte das gerne an einem Beispiel illustrieren.

Hitze, vor allem anhaltende Hitze, ist eine ernstzunehmende Belastung für den Körper. Der Organismus versucht alles, um eine Überhitzung zu verhindern, kurbelt dazu Mechanismen zur Temperaturregulation hoch und schaltet dafür andere Prozesse auf Sparflamme. Dem Schongang fallen beispielsweise die Leber- und Nierenperfusion zum Opfer. Das sind aber wichtige Stellschrauben bei der Verstoffwechslung und Ausscheidung von Arzneistoffen! Bei einer hitzebedingt reduzierten Durchblutung der Leber können beispielsweise Wirkstoffe, die normalerweise einen hohen First-Pass-Effekt aufweisen, also präsystemisch effektiv metabolisiert werden, stärker bioverfügbar sein. Man hat diese spannenden Zusammenhänge übrigens am Beispiel von Propranolol, einem Wirkstoff mit hoher Extraktionsrate, unter extremen Bedingungen getestet: in pharmakokinetischen Untersuchungen in der finnischen Sauna. Schaut man sich die Verteilung von Wirkstoffen an, kann es auch hier theoretisch zu Veränderungen kommen. Die Reduktion des Verteilungsvolumens ist eine direkte Auswirkung der Dehydrierung. Es ist aber nicht klar, ob hierdurch klinische Konsequenzen zu befürchten sind.

Aber nehmen wir noch einen anderen pharmakokinetischen Prozess, den der Resorption. Wir lösen uns einmal von der klassischen Aufnahme eines Wirkstoffs aus dem Gastrointestinaltrakt und betrachten den transdermalen Applikationsweg. Hier erhöht sich bei einer hitzedingt gesteigerten Hautdurchblutung oder wenn die Haut direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist die Permeabilität, sodass Wirkstoffe aus einem transdermalen therapeutischen System schneller und umfangreicher durch die Epidermis diffundieren können. Somit nimmt die Resorptionsrate und damit der Plasmaspiegel zu. Bei Fentanyl- und Buprenorphinpflastern ist das besonders heikel und nicht gut kalkulierbar, weshalb Patienten und Pflegekräfte intensiv auf Zeichen einer möglichen Überdosierung achten sollten. Aber auch übermäßiges Schwitzen ist bei diesen Arzneiformen störend, man denke nur an die Schwierigkeit, eine trockene Hautstelle zu finden oder ein unerwünschtes, vorzeitiges Ablösen, wenn das Pflaster nicht richtig klebt.