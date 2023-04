DAZ: Herr Dr. Kircher, welches sind Ihrer Ansicht nach die problembehaftetsten Arzneiformen in der Apotheke, bei welchen passieren die gröbsten Fehler?

Kircher: Studien zeigen, dass bronchopulmonale Applikationsformen als „Spitzenreiter“ unter den problematischen Arzneiformen rangieren. Dabei sollten neben den klassischen Pulverinhalatoren und Dosieraerosolen auch Hilfsmittel wie Spacer sowie moderne Cannabis-Verdampfer im Patientengespräch berücksichtigt werden. Darüber hinaus sind insbesondere konjunktivale Arzneiformen zu nennen, die aufgrund ihrer Fehleranfälligkeit das Potenzial für eine weitere, den Therapieerfolg verbessernde und zudem leicht durchführbare pharmazeutische Dienstleistung hätten. Last but not least werden auch bei parenteralen Arzneiformen zur Selbstinjektion sowie bei transdermalen und peroralen Darreichungsformen häufig Fehler bei der Anwendung beschrieben.