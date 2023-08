Die Selbstverwaltung steckt in der Krise. Inzwischen kommt kaum mehr eine Einigung zwischen zwei Verhandlungspartnern zustande, ohne dass diese die Schiedsstelle anrufen müssen. Zudem steht sie nach dem Geschmack der Politik offenbar viel zu häufig auf der Bremse, wenn es um Neuerungen im Gesundheitswesen geht, etwa bei der Digitalisierung. In der Folge entmachtete sie zum Beispiel der ehemalige Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) in der Gematik – seit einigen Jahren hält das Bundesministerium für Gesundheit in diesem Gremium mit 51 Prozent die absolute Mehrheit der Stimmen und kann sich somit bei anstehenden Entscheidungen notfalls über den Willen der Selbstverwaltung hinwegsetzen. Auch dass der Gesetzgeber mit dem ALBVVG kürzlich selbst Hand an die Retax-Möglichkeiten der Krankenkassen legte, zeigt, dass Berlin nicht damit zufrieden ist, wie Beanstandungen der Kassen gegenüber Apotheken bisher geregelt und gelebt wurden.