Eine Hyperthyreose in der Schwangerschaft stellt eine besondere Herausforderung dar. Unbehandelt gefährdet der Überschuss an Schilddrüsenhormonen Mutter und Kind: So steigert dieser etwa das Risiko für Wachstumsverzögerungen, Präeklampsie, Früh- und Totgeburten. Eine manifeste Hyperthyreose sollte daher auch in der Schwangerschaft behandelt werden. Allerdings gibt es beim Einsatz der zur Verfügung stehenden Thyreostatika im ersten Trimenon einiges zu beachten – denn Propylthiouracil, Carbimazol und Thiamazol sind alle drei plazentagängig.