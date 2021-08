Preise für mRNA-Impfstoffe steigen

Weder die EU-Kommission noch die Hersteller hatten zu dem Bericht der Financial Times Stellung genommen. Der französische Europa-Staatssekretär Clément Beaune bestätigte die Preiserhöhung hingegen am Montag gegenüber dem Sender “Radio France Internationale” (RFI) und rechtfertigte diese zum Teil.

So sagte Beaune, in den Verträgen über neue Impfstofflieferungen würden höhere Anforderungen an die Hersteller gestellt. Es sei darin zum Beispiel festgehalten, dass die Impfstoffe an neue Varianten des Virus angepasst würden. Zudem sei es eine Bedingung der EU, dass die Vakzine auf europäischem Boden hergestellt werden und es einen präzisen Zeitplan für deren Auslieferung gebe. Auch seien Strafzahlungen vorgesehen, wenn Fristen nicht eingehalten würden. Die Verhandlungen laufen Beaune zufolge aber noch, nach Abschluss würden die Ergebnisse dem europäischen Parlament vorgelegt und dann auch öffentlich gemacht.

Insider: Hersteller nutzen ihre Markt-Macht

Die „Financial Times” zitiert hingegen einen Insider, der den Verhandlungen beigewohnt haben soll. Dieser geht nicht davon aus, dass die Preiserhöhung mit einer Anpassung an neue Varianten zusammenhängt. Vielmehr hätten die Hersteller ihre Markt-Macht genutzt und zu Kapital gemacht, so der Insider, der namentlich nicht genannt werden wollte.

Pfizer hat im zweiten Quartal 2021 dank seiner Corona- Vakzine seine Gewinne bereits mehr als verdoppelt und allein in diesem Zeitraum 5,6 Milliarden US-Dollar (rund 4,7 Milliarden Euro) verdient. Moderna hat im ersten Quartal 2021 etwa 1,2 Milliarden US-Dollar (rund 1 Milliarde Euro) Gewinn erwirtschaftet.