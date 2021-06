Marktführer Pfizer/Biontech und Senkrechtstarter Moderna

Trotz weiter fortbestehender Impfstoff-Knappheit schreiten die Immunisierungen gegen das neuartige Coronavirus unaufhaltsam voran. Laut Berechnungen von „Our World in Data“, einer Zusammenarbeit des Oxford Martin-Programms für globale Entwicklung an der Universität Oxford und des gemeinnützigen Global Change Data Lab sollen bis Ende Mai mindestens 5 Prozent der Weltbevölkerung vollständig gegen SARS-CoV-2 geimpft sein, und mindestens 10 Prozent sollen die erste Dosis einer Zweifachimpfung erhalten haben. Dies macht sich auch auf den Konten der Impfstoff-Produzenten bemerkbar.