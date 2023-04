Shop-Apotheke-Aktionäre stimmen Namensänderung zu

Die Namensänderung in Redcare Pharmacy soll den Angaben zufolge Mitte Juni 2023 erfolgen, wenn das Aktien-Tickersymbol an der Frankfurter Börse von SAE zu RDC wechselt. Laut Shop Apotheke soll der neue Name den „Care-Aspekt des Unternehmens“ aufgreifen. Red sei eine Reminiszenz an die aktuelle Marke von Shop Apotheke Europe und stehe für die Apothekenfarbe in zwei Hauptmärkten, Deutschland und Österreich. Pharmacy wiederum stehe für das Apotheken-Kerngeschäft. Redcare sei zudem ein etablierter Name einer der Eigenmarken des Unternehmens.

Laut Jasper Eenhorst, Finanzchef von Shop Apotheke, spiegelt der neue Name die Wachstumsstrategie wider und unterstreicht die Führungsposition des Unternehmens als „One-Stop-Pharmacy in Europa“. Darüber hinaus reflektiere der neue englischsprachige Name die Internationalisierung mit Aktivitäten in sieben Ländern.