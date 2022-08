Das Krankenhauspflege-Entlastungsgesetz (KHPflEG) soll als Omnibus für ein neues Digitalpaket dienen. Besonders bemerkenswert: Aus § 360 SGB V soll die Ermächtigung für das BMG, in einer Verordnung zu regeln, wie „Drittanbieter“ über Schnittstellen die E-Rezept-Komponenten für „Mehrwertanwendungen“ nutzen können, gestrichen werden. Stattdessen soll ein neuer § 361a SGB V die einwilligungsbasierte Übermittlung von Daten aus vertragsärztlichen elektronischen Verordnungen sowie die Verordnungsermächtigung regeln.

Interessant ist, dass ein Anbinden von Dritten in diesem neuen Passus gar nicht mehr vorgesehen ist – Plattformen wären demnach also raus. Berücksichtigt sind lediglich Berechtigte, die an die TI angeschlossen sind – konkret Krankenkassen, private Krankenversicherer, DiGA-Anbieter, Apotheken, Vertragsärzte und Krankenhäuser. Sie sollen über die Schnittstelle Daten aus Verordnungen, ausdrücklich aber nicht den E-Rezept-Token, empfangen können. Ziel ist, dass zum Beispiel der Facharzt über Verordnungen des Hausarztes Bescheid weiß und Apotheke A nachvollziehen kann, was Apotheke B beim letzten Besuch des Versicherten abgegeben hat.