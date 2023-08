Kein „Staats-E-Rezept“: Pro Generika will Marktöffnung für Drittanbieter-Apps

Der von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) vorgelegte Entwurf eines Digitalgesetzes sieht unter anderem vor, dass die Bereitstellung und der Betrieb von informationstechnischen Systemen, die eine Übermittlung von elektronischen Verordnungen oder elektronischen Zugangsdaten zu elektronischen Verordnungen außerhalb der Telematikinfrastruktur ermöglichen, untersagt werden soll (§ 360 Absatz 16 SGB V neu).

Allerdings wird gleich im nächsten Satz eine Ausnahme definiert. Denn weiter heißt es: Abweichend von Satz 1 dürfen Anbieter informationstechnische Systeme bereitstellen, mit denen elektronische Zugangsdaten zu elektronischen Verordnungen vom Leistungserbringer mit Zustimmung der Versicherten an die Versicherten zur direkten Weiterleitung an eine Apotheke zur Einlösung der Verordnung ohne Nutzung der Telematikinfrastruktur übermittelt werden, wenn dabei der Stand der Technik gemäß den Richtlinien des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik und dem Sicherheitsniveau „Substantiell“ eingehalten wird. Zudem sollen Versicherte außer über die Gematik-App auch über die ePA-Apps ihrer jeweiligen Krankenkassen auf E-Rezepte zugreifen und diese verwalten können.