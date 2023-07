Am gestrigen Mittwoch ist das Gesetz zur Bekämpfung von Lieferengpässen bei patentfreien Arzneimitteln und zur Verbesserung der Versorgung mit Kinderarzneimitteln im Bundesgesetzblatt veröffentlicht worden – besser bekannt als Arzneimittel-Lieferengpassbekämpfungs- und Versorgungsverbesserungsgesetz (ALBVVG). Damit werden die Regelungen zum erleichterten Austausch bei Nicht-Lieferfähigkeit von Arzneimitteln zumindest teilweise verstetigt. Sie werden in § 129 Abs. 2a SGB V verankert und treten am 1. August in Kraft. Ab diesem Zeitpunkt können Apotheken auch die neue Engpasspauschale von 50 Cent plus Umsatzsteuer geltend machen, wenn das abzugebende Mittel nicht lieferbar ist und ein Austausch nach Maßgabe der neuen Vorschrift erfolgt. Die Arzneimittelpreisverordnung wurde entsprechend angepasst.