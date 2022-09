Die Schiedsstelle ist derzeit mit vielerlei Vereinbarungen beschäftigt, die eigentlich der Deutsche Apothekerverband und der GKV-Spitzenverband miteinander aushandeln sollte. Doch die Selbstverwaltung von Apothekern und Krankenkassen kommt einfach nicht zusammen – auch nicht bei der Hilfstaxe. Ende August hat die Schiedsstelle – auf Antrag des GKV-Spitzenverbandes – bereits einen Beschluss gefasst: Er setzt die Abschläge für die Wirkstoffe Bortezomib sowie Cabazitaxel und für diverse Fertigarzneimittel fest. Schon dies ist ein Beschluss, der die herstellenden Apotheken hart trifft. Im Oktober steht nun eine weitere Entscheidung für die Schiedsstelle an: Der DAV will eine Anhebung der Arbeitspreise bei der Herstellung erreichen. Eigentlich wollte er eine gemeinsame Entscheidung zu beiden Punkten – doch so kam es nicht.