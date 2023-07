Was hat der Protesttag politisch gebracht?

Die Apotheken-Protesttag hat vor allem eins gezeigt: Einigkeit bei den Apotheken vor Ort, Geschlossenheit und auch ein ganz klares Signal an die Politik. So kann es nicht weitergehen. Durch diese Einheit, die die Apotheken vor Ort gebildet haben, habe ich auch in vielen Gespräche mit Politikern und Politikern erfahren, dass sie das so in ihrer Karriere noch nicht erlebt haben, dass die Apotheken Seite und Seite stehen. Allein diese Einigkeit, die gezeigt worden ist, sendet das Signal, dass hier wirklich etwas schiefzugehen scheint. Hier müssen wir wirklich nachbessern, anschauen, wie verbessern wir wirklich die Bedingungen der Apotheken vor Ort, um auch in Zukunft dieses hervorragende flächendeckende Netz an Gesundheitsversorgung in Deutschland haben zu können.

Wie muss es aus Ihrer Sicht jetzt weitergehen? Was müssen Apotheker tun, um den Geist des Protesttags weiterzutragen und darauf aufzubauen?

Jetzt in der parlamentarischen Sommerpause ist für alle Politikerinnen und Politiker Wahlkreis-Zeit, das heißt, sie sind in ihren Wahlreisen und führen viele Gespräche, sind greifbar. Jetzt ist es wichtig, die Politikerinnen und Politiker in die Apotheken einzuladen und zu zeigen, was es bedeutet, bei fast jedem zweiten Rezept nachzutelefonieren, Alternativen zu suchen, Lieferengpass-Management zu leisten, zu zeigen, welche bürokratischen Hürden wir in der Apotheke haben und womit wir uns eigentlich in der Apotheke vor Ort rumschlagen müssen. Außerdem sollten die Apotheken auch zeigen, was sie in den letzten Jahren für die Digitalisierung investiert haben. Wie sind die Gehälter gestiegen? Was bedeutet Inflation in der Apotheke, wie hat sich das Honorar in dieser Zeit verändert und wie kann man das den aktuellen Kosten gegenüberstellen? Apotheken brauchen vor allem ein besseres Honorar und das muss man jetzt klar kommunizieren – mit den Politikern und Politikerinnen vor Ort. Und dann setze ich darauf, dass solche Aktionen wie der Protesttag in anderer oder wiederholter Form im Herbst, wenn der parlamentarische Teil der Politik weitergeht, auch entsprechend wieder auf Bundesebene einheitlich kommuniziert werden. Um es zusammenzufassen: Jetzt selbst aktiv werden, die Wahlkreis Zeit nutzen! Ins Gespräch kommen, zeigen, wo ist das Problem, und dann später bei weiteren Aktionen der ABDA mitmachen und aktiv zeigen: So kann es nicht weitergehen.

Jetzt wo Sie Ihr Studium beendet haben, was sind Ihre persönlichen Ziele? Wollen Sie sich standespolitisch weiter engagieren?

Für mich war immer klar, dass ich mich nach meinem Studium auch weiter für die Apotheken vor Ort engagieren möchte. Durch mein Studium an der Semmelweis Universität in Budapest konnte ich mich weder im Bundesverband der Pharmaziestudierenden in Deutschland (BPhD) engagieren, noch in der Kammer oder in einem Verband. Durch die Approbation ändert sich das natürlich. Ich werde mir nun in Ruhe anschauen, welche Möglichkeiten ich habe, und entsprechend möchte ich mich dann weiter engagieren. Es gibt inzwischen ja auch die AByou für junge Apothekerinnen und Apotheker, die sich engagieren möchten, und zeigen wollen, dass Apotheke vor Ort Spaß macht und unheimlich wichtig ist. Denn für mich persönlich bedeutet Apotheke vor Ort nicht nur ein Stück Heimat, sondern ist einer der wichtigsten Pfeiler im deutschen Gesundheitswesen, für den es sich lohnt zu kämpfen und für dessen Erhaltung einzustehen.

Bei der Petition 2019 hat Sie die ABDA ja nicht unterstützt. Wie kommt es dazu, dass Sie überlegen, sich jetzt bei der ABDA-Nachwuchsorganisation AByou einzubringen?

Leider hat die ABDA weder das Rx-Versandhandelsverbot noch mich oder die Petition in dieser Form, wie ich mir das gewünscht hätte, unterstützt. Manchmal hatte ich sogar ein gegenteiliges Gefühl, dass eher aktiv dagegen gearbeitet worden ist. Nichtsdestotrotz haben viele Kammern und Verbände die Petitionen und vor allem auch mich unterstützt. Dadurch hat sich ein tolles, großes Netzwerk über ganz Deutschland ergeben. Da sind viele coole, junge und vor allem auch engagierte Apothekerinnen, Apotheker und PTA und PKA mit dabei, die zeigen möchten, was Apotheke vor Ort bedeutet und dass es sich lohnt, für sich für diesen Berufsstand einzusetzen. Deswegen bin ich fest davon überzeugt, dass es für mich in Zukunft eine Möglichkeit geben wird, mich weiter aktiv auf offizieller Seite für die Apotheken vor Ort einzusetzen.