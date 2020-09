Bühler will bei Bundestagsabgeordneten weiter für das Rx-Versandverbot trommeln

Rund ein Jahr ist es her, dass der Pharmaziestudent Benedikt Bühler das Ergebnis seiner Rekord-Petition verkündete: 402.080 Bürgerinnen und Bürger unterschrieben für das Rx-Versandverbot. Daraufhin wurde Bühler im Januar 2020 in den Petitionsausschuss eingeladen, um dort sein Anliegen persönlich vorzutragen. Nun, da das Vor-Ort-Apothekengesetz im Bundestag angekommen ist, fragt man sich: Was ist aus der Petition geworden? Tatsächlich bekam Bühler im September zwei Briefe aus Berlin – mit ernüchterndem Inhalt. Doch der Student will weiter kämpfen.