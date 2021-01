Bühler bedankt sich – und zieht Bilanz

Mag sich Bühler also am Ende auch nicht durchgesetzt haben – gelohnt hat sich für ihn sein Kampf allemal. Den heutigen Jahrestag nutzt er nun, um sich nochmals in einem Offenen Brief bei seinen Unterstützer:innen in den Apotheken zu bedanken. Es sei die „geschlossene Apothekerschaft“ gewesen, die die Petition zur Rekordpetition gemacht habe. Bühler dankt überdies für die Hilfe seitens der Noweda und der Pharma-Privat Gruppe. „Ich war von dem großen positiven Feedback damals mehr als überwältigt. Die Petition konnte nur durch Ihre Unterstützung so groß werden!“. Überwältigt habe ihn auch, wie viele Apotheker:innen PTA, PKA und weitere Mitarbeitende am 27. Januar 2020 aus ganz Deutschland nach Berlin gekommen sind, um mit dabei zu sein und somit weitere „mentale“ Unterstützung zu leisten. In heutigen Coronazeiten wäre das so nicht möglich gewesen.

Aber Bühler sieht in der Coronakrise auch Gutes: „In ihr konnten die Apotheken vor Ort allen deutlich machen, wie unverzichtbar sie sind. Im vergangenen März stellten sie Desinfektionsmittel her, als dieses nicht mehr auf dem Markt verfügbar war. Und auch die – wenn auch überstürzte – Verteilaktion der FFP2-Masken an Risikogruppen im Dezember funktionierte. „Inzwischen testen auch viele Apotheken – die das räumlich und personell stemmen können – auch auf das Coronavirus und leisten somit einen weiteren wichtigen Beitrag zur Eindämmung der Pandemie! Das wird hoffentlich auch der Bevölkerung und vor allem den Politikerinnen und Politikern im Gedächtnis bleiben.“