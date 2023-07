Fast 10.000 Euro Retax wegen 11 Euro Schaden

Künftig wird es solche Urteile hoffentlich nicht mehr geben. Denn in den kommenden Tagen soll das Arzneimittellieferengpass- und Versorgungsverbesserungsgesetz (ALBVVG) in Kraft treten. Und dieses sieht in einem neuen Absatz des § 129 SGB V eine Reihe von Retaxausschlüssen beziehungsweise -einschränkungen vor. Das betrifft auch den Fall, dass eine Apotheke trotz existierendem Rabattvertrag kein Rabattvertragsarzneimittel abgegeben hat. Dann ist „eine Retaxation des abgegebenen Arzneimittels ausgeschlossen“, heißt es künftig in Absatz 4d. In diesen Fällen besteht dann lediglich kein Anspruch auf die Vergütung nach der Arzneimittelpreisverordnung (Fixzuschlag von 8,35 Euro plus 3 Prozent). Rückwirkend soll die Regelung allerdings nicht gelten.

Sozialgericht Lübeck, Az.: S 51 KR 281/20