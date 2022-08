Voraussetzung ist, dass auch die NFC-fähige elektronische Gesundheitskarte (eGK) und die dazugehörige PIN für die Kinder bei der Krankenkasse beantragt und anschließend in der App angemeldet werden. Die Anzahl an Profilen, die in der App bereitgestellt werden, ist laut Gematik nicht begrenzt. Zudem ist es möglich, dass beide Elternteile ein Profil für das gemeinsame Kind anlegen. Dann empfangen beide die Rezepte und können sie digital einlösen. Die Funktion kann auch für andere Angehörige genutzt werden, die selbst kein Smartphone haben oder den Weg zur Apotheke selbst nicht mehr schaffen.

Marcel Weigand von der Unabhängigen Patientenberatung Deutschland begrüßt die neue Funktion: „In Deutschland gibt es viele Menschen, die auf Unterstützung bei der Besorgung von Medikamenten angewiesen sind, wie zum Beispiel zu pflegende Angehörige. Umso wichtiger ist es, dass digitale Anwendungen wie die E-Rezept-App über eine entsprechende Funktion verfügen. Rezepte für Familienmitglieder oder Angehörige zu besorgen, wird damit deutlich einfacher und spart Zeit.“

Marcel Basquitt, Product Owner der E-Rezept-App in der Gematik, ist überzeugt: die neue Familienfunktion ist „ein wichtiger Mehrwert für die Nutzer:innen der E-Rezept-App und ein weiteres Argument dafür, sich die App herunterzuladen“.