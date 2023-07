Rabatte für Patienten wichtiger als E-Rezept

Konkret monieren die Unternehmen die verzögerte und aus ihrer Sicht diskriminierende E-Rezept-Einführung in Kombination mit dem Verbot von Preisnachlässen auf verschreibungspflichtige Arzneimittel (das sogenannte Rx-Boniverbot). Beide Themen seien eng miteinander verbunden, heißt es in der Pressemitteilung. Denn die EU-Kommission habe die Schließung des Vertragsverletzungsverfahrens gegen die Bundesrepublik Deutschland zum Rx-Boniverbot mit der verpflichtenden E-Rezept-Einführung zum Januar 2022 begründet. Obwohl die EU-Kommission anerkannt habe, dass das mit dem Gesetz zur Stärkung der Vor-Ort-Apotheken wieder eingeführte Rx-Boniverbot gegen EU-Recht verstoße, habe sie das Verfahren unter der Prämisse eines diskriminierungsfreien Zugangs zur E-Rezept-Infrastruktur für EU-ausländische Arzneimittelversender eingestellt.

Rabatt schlägt elektronische Rezeptübermittlung

Doch was wiegt aus Patientensicht eigentlich schwerer: die Möglichkeit, Rezepte digital einzulösen, oder Rabatte abzugreifen? Dieser Frage widmete sich jetzt das Meinungsforschungsinstitut yougov im Auftrag des „Handelsblatts“. Dazu fragte YouGov 544 Menschen, unter welchen Voraussetzungen sie sich für die Arzneimittelbestellung bei einem Versender entscheiden würden.

Das Ergebnis: Gut ein Viertel der Befragten (26 Prozent) könnte sich vorstellen, Medikamente bei DocMorris und Co. zu ordern, wenn sie mindestens 5 Euro Rabatt bekämen und wäre dann sogar bereit, ein Papierrezept einzureichen. Eine elektronische Rezepteinreichung allein motiviert demnach lediglich 11 Prozent der Teilnehmenden zur Online-Bestellung. Bei Kombination aus mindestens 5 Euro Rabatt und elektronischer Rezepteinreichung würden sich 13 Prozent für eine Bestellung beim Versender entscheiden. Ein Drittel (33 Prozent) bliebe den Ergebnissen zufolge in jedem Fall der stationären Apotheke treu. 8 Prozent gaben an, ohnehin schon den Versandhandel zu bevorzugen. 9 Prozent machten keine Angabe.