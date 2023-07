Eine solche Umverteilung zu fordern, ist politisch durchaus nachvollziehbar. Und sie wäre auch wirtschaftlich zumutbar, wie unsere Modellrechnung (siehe Textkasten I) zeigt. Warum sollten die Krankenkassen zusätzliches Geld für die zweifelsohne notwendige Stabilisierung kleiner Landapotheken zuschießen, solange sich ein gutes Zehntel der Top-Apotheken mehr ein Viertel der Gewinne einverleibt? In diesem „Apotheken-Oberhaus“ beginnen die Einkommen mehr oder weniger deutlich über 300.000 Euro p. a., die Mehrheit überschreitet wohl die halbe Million, und es ist durchaus plausibel, dass die Zahl der Einkommensmillionäre einige hundert umfasst.

Damit kein Missverständnis aufkommt: Neiddebatten gehören mit Sicherheit nicht zum AWA-Standardrepertoire, ist es doch unsere Kernmission, Apothekeninhaber und -leiter darin zu stärken, gutes Geld für gute Arbeit zu verdienen. Es ist uns aber ebenso wichtig, bei allen berechtigen Forderungen die Verhältnismäßigkeit zu wahren und glaubwürdig zu bleiben.

So hatte schon Professor Reinhard Herzog in seinem Beitrag in der AWA-Ausgabe 6-2023 („Wunschkonzert in Zahlen“) vorgerechnet, dass Apotheker – würden die Forderungen der ABDA umgesetzt – ein Einkommensniveau erreichen würden, welches jenes niedergelassener Haus- und Kinderärzte deutlich übersteigen würde. Von Notaren abgesehen würden sie sogar an der Spitze aller Freiberufler stehen. Dabei sind bei dieser Modellrechnung sowohl die hohe Inflation als auch eine deutliche Lohnkostensteigerung bereits eingepreist.

Da stellt sich erneut die Frage: Ist das verhältnismäßig? Piechotta ist selbst Ärztin. Wie soll sie ihren Kollegen/innen in den Hausarztpraxen erklären, dass Apotheker in Zukunft ganz erheblich mehr als sie verdienen sollen?

ABDA-Position schwer durchzuhalten

Angesprochen auf einen möglichen finanziellen Ausgleich innerhalb der Branche erklärte ABDA-Präsidentin Gabriele Regina Overwiening erst unlängst (am 6. Juni) in einer Pressekonferenz: „Wer eine Umverteilung in einem bereits unterfinanzierten System fordert, dem unterstelle ich, dass er das System absichtlich brechen möchte.“ Das ist PR-Getrommel – zweifellos in dieser Lage nachvollziehbar, aber undifferenziert und (siehe oben) gegenüber den Entscheidungsträgern schwer durchzuhalten.