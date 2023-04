Piechotta (Grüne) zu ABDA-Forderungen: „Wunschliste an den Weihnachtsmann“

Hubmann entgegnete, alle zehn Punkte seien „wohlbegründet“: Viele der enthaltenen Forderungen bringe die Apothekerschaft bereits seit vielen Jahren vor, etwa klare Grenzen für Nullretaxationen und die Abschaffung der Präqualifizierung. In Berlin habe man dem Berufsstand jedoch nicht zugehört, sodass man sich nun veranlasst sah, die Anliegen „in geballter Form auf den Tisch zu bringen“. Benkert pflichtete ihm bei. In der Pandemie hätten die Apotheken bewiesen, wie wichtig sie für die Versorgung der Menschen in Deutschland sind. Die Politik müsse angesichts der brenzligen Lage vieler Betriebe jetzt reagieren und dafür sorgen, das System der wohnortnahen Arzneimittelversorgung zu erhalten. „Sie müssen etwas tun!“, appellierte er an die anwesenden Abgeordneten.

Der FDP-Abgeordnete Andrew Ullmann sieht bei der Ressourcenallokation im Gesundheitswesen grundsätzlich Handlungsbedarf. „Teurer kann das System nicht mehr werden“, glaubt er. Es gelte nun nicht mehr Flickschusterei zu betreiben, sondern Effizienz und Qualität zu steigern bei gleichzeitigem Abbau von Fehlanreizen und Überversorgung. Auch was das apothekerliche Berufsbild betrifft, sei Weiterentwicklung dringend nötig. In diesem Zusammenhang hob er auch die pharmazeutischen Dienstleistungen hervor, die Apotheken seit Juni 2022 Versicherten anbieten dürfen. Zudem müsse sich die Politik fragen, wie man den Apotheken die Arbeit erleichtern kann. Ullmann verwies diesbezüglich auf eine acht Seiten umfassende Liste, in der die erste Vorsitzende der Freien Apothekerschaft, Daniela Hänel, stichwortartig bürokratische Belastungen im Apothekenalltag für ihn zusammengefasst hat. Diese Aufstellung hat bei ihm offensichtlich Eindruck hinterlassen.