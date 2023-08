Die Tücke steckt im Detail

Füllen wir die Denkmodelle mit Zahlen. Wie in Teil 1 ausgeführt, eignet sich als Schlüsselparameter für eine Honorarverteilung die Zahl der abgegebenen Rx-Packungen, und hier nur Fertigarzneimittel ohne Impfstoffe, Rezepturarzneimittel und ggf. ohne Institutionsbelieferung wie Krankenhäuser.

Eine modellhafte Verteilung, fußend auf einer modifizierten Umsatzverteilung, zeigt Abbildung 1. Man würde annehmen, dass die größten Apotheken exorbitante Rx-Packungszahlen im höheren Hunderttausenderbereich absetzen. Das ist aber in einer Vielzahl der Fälle nicht so, denn gerade bei diesen Apotheken finden wir viel Spezialversorgung: Parenteralia, Institutionsbelieferung, Heimversorgung, Impfstoffversorgung in großem Maßstab und etliches mehr. Mit „Straßenumsatz“ generieren nur die wenigsten deutlich zweistellige Millionenumsätze. Würde man ernsthaft in die Konstruktion und Parametrisierung eines Umverteilungsmodells einsteigen, wären bereinigte, aktuelle Rx-Daten heranzuziehen, wie sie nur gesamthaft im Nacht- und Notdienstfonds vorliegen. Prinzipiell machbar ist das. Hier wurde in den Modellannahmen der Spezialumsatz in den höchsten Umsatzklassen geschätzt und herausgerechnet.