Bezüglich der Verlängerung des Studiums stellt die Umfrage klar, dass eine längere Dauer die Mehrheit der Studierenden nicht davon abgehalten hätte, das Studium zu beginnen. Erwartet wird von einer Verlängerung unter anderem, dass die klinisch-praktische Ausbildung verbessert wird. Aber bedingungslos gibt es die Zustimmung der Studierenden nicht: Fast drei Viertel der Befragten fordert in diesem Zusammenhang, dass die Zahl der Semesterwochenstunden (SWS) gesenkt wird. „Die Erhöhung der Stundendichte ist für Studierende nicht zu tragen“, schreibt der BPhD. Sollte die Zahl der SWS gleichbleiben, stimmen nur noch 20,1 Prozent der Verlängerung zu. Insgesamt stimmen 28 Prozent einer Verlängerung in jedem Fall zu, 18,5 Prozent lehnen sie grundsätzlich ab.

Zu den Gründen für eine generelle Ablehnung wird angeführt, dass die Befragten befürchten, dass es schwerer wird, das Studium zu finanzieren. Zudem könnte der Personalnotstand in den Beitrieben verschärft werden oder die eigene Motivation für das Studium sinken. Dass sich eine Verlängerung des Studiums auf die Motivation niederschlägt, davon gehen auch jene aus, die ihr in jedem Fall zustimmen, sie nehmen sie aber in Kauf.