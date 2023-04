Zwei Semester mehr und eine Abschlussarbeit – was sagen Studierende dazu?

Lange hatte sich die ABDA geziert, die Approbationsordnung für Apotheker:innen anzufassen – letztlich gab sie dem wachsenden Druck jedoch nach: Auf Initiative der Bundesapothekerkammer trafen sich Interessenvertreter:innen aller Couleur an einem Runden Tisch, um ein Positionspapier zu erarbeiten, in dem sie ihre gemeinsame Vision des Pharmaziestudiums von morgen festhalten wollten. Mit dabei waren unter anderem der Bundesverband der Pharmaziestudierenden (BPhD), die Hochschullehrenden, die Deutsche Pharmazeutische Gesellschaft und die Apothekengewerkschaft Adexa.

Vor rund einem Jahr wurde das Ergebnis bekannt. Unter anderem sieht das Positionspapier eine Stärkung der Fächer Pharmakologie und Klinische Pharmazie vor, eine Verlängerung des Studiums zum zwei Semester und die Pflicht zum Verfassen einer wissenschaftlichen Abschlussarbeit. Doch der Plan der BAK, die geeinte Pharmaziewelt mit einer Stimme sprechen zu lassen und so die eigene Position in den Gesprächen mit dem zuständigen Bundesministerium für Gesundheit zu stärken, ging nicht auf. Der BPhD lehnte das Positionspapier bei seiner Bundesverbandstagung Ende Mai 2022 ab. Die Studierenden bemängelten insbesondere die im Papier angelegte Erhöhung der Stoffdichte in diesem ohnehin schon sehr anspruchsvollen und zeitintensiven Studiengang. Es folgte eine leidenschaftliche Debatte beim Deutschen Apothekertag im September in München.