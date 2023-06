Die Berufungsentscheidung des Hanseatischen Oberlandesgerichts vom 15. Juni zur Opiumtinktur ist noch nicht rechtskräftig und betrifft wieder einmal nur die beklagte Apotheke. Doch sie offenbart erneut ein grundsätzliches Problem in der Auslegung des Arzneimittelrechts, das in einer anderen Konstellation zu einer Gefahr für die Versorgung werden kann. Damit macht das Urteil mehr denn je deutlich, dass hier eine Klarstellung des Gesetzgebers im Interesse der Versorgungs- und Rechtssicherheit nötig ist. Warum ist das so?