Innocur legt im Streit um Opiumtinktur nach

Die Firma Innocur als Vertreiberin von Dropizol® betont hingegen in ihrem jüngsten Brief die Verfahren zum einstweiligen Rechtsschutz. In dem Brief an die Apotheken heißt es, die Kammer 27 des Landgerichts Hamburg habe der Abgabepraxis von Apotheken eine Absage erteilt. Das Gericht habe dazu erklärt, Voraussetzung für die zulassungsfreie Herstellung sei eine individuelle Rezeptur. Daran fehle es, wenn sich die Tätigkeit des Apothekers auf das bloße Umfüllen des gebrauchsfertigen Wirkstoffs beschränke. Die Kammer 12 des Landgerichts Hamburgs teile im Ergebnis diese Rechtsauffassung.

Im zweiten Verfahren gegen eine Apotheke habe sie die Erfolgsaussichten des Widerspruchs als gering eingeschätzt, erklärt Innocur. Dem Apotheker bleibe daraufhin die Abgabe von Opiumtinktur als Rezepturarzneimittel „ohne Veränderung der Wirksubstanz“ verboten. Dann verweist auch Innocur auf das ausstehende Hauptsacheverfahren. Die Klägerin habe ein Hauptsacheverfahren eingeleitet, um eine endgültige Entscheidung herbeizuführen.