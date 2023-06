Gericht weist Berufung zu Opiumtinktur aus Apotheke zurück

In der langen Geschichte der Rechtsstreitigkeiten um den arzneimittelrechtlichen Status von Opiumtinktur gibt es eine neue Entscheidung. Das Hanseatische Oberlandesgericht (OLG) in Hamburg hat am 15. Juni die Berufung gegen ein Urteil des Landgerichts (LG) Hamburg vom 4. Februar 2021 abgewiesen (Az. 3 U 43/21). Das LG Hamburg hatte damals eine in einer Apotheke unverändert abgefüllte und abgegebene Opiumtinktur als zulassungspflichtiges Fertigarzneimittel eingestuft (Az. 312 O 112/20). Daraufhin hatte das Gericht der beklagten Apotheke die Abgabe unverändert abgefüllter Opiumtinktur der Firma Maros untersagt. Geklagt hatte ursprünglich die dänische Firma Pharmanovia als Herstellerin des Opiumtinktur-Fertigarzneimittels Dropizol®. An ihre Stelle ist inzwischen Atnahs Pharma Nordics getreten. Die betroffene Apotheke hatte Berufung eingelegt.