Im vergangenen September, unmittelbar vor dem Deutschen Apothekertag (DAT), hatte die Apothekengewerkschaft Adexa für das Jahr 2024 eine Gehaltserhöhung für alle Apothekenangestellten in Höhe von 10,5 Prozent gefordert. Sie begründete dies mit der außergewöhnlich hohen Inflationsrate und verwies zudem auf die Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns zum 1. Januar 2024.

Die Forderung ist ebenso nachvollziehbar wie die Tatsache, dass der Arbeitgeberverband Deutscher Apotheken (ADA) sie angesichts der Honorarsituation der Apotheken nicht sofort jubelnd aufgriff. Nachdem Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) auf dem DAT erste Vorstellungen seiner Apothekenreform präsentierte, wurde die Zuversicht nicht größer. Erst recht nicht, als Ende vergangenen Jahres die entsprechenden Eckpunkte folgten.

Noch warten alle gespannt auf einen Referentenentwurf aus dem Hause Lauterbach. Die Verhandlungen der beiden Tarifpartner dauern derweil an.

Bedrohliche Lage

Dass die Gehälter anzupassen sind, ist für Adexa weiterhin keine Frage. Die Herausforderungen, denen Apotheken und ihre Angestellten gegenüberstünden, seien in der heutigen Zeit äußerst vielfältig und komplex, heißt es seitens der Gewerkschaft. Besonders besorgniserregend sei die zunehmende Abwanderung hochqualifizierter Fachkräfte in andere Berufsfelder, die durch attraktivere Gehälter und verbesserte Arbeitsbedingungen lockten. Diese Entwicklung verschärfe den bereits bestehenden Fachkräftemangel in der Apothekenbranche und bedrohe damit die Qualität und Kontinuität der pharmazeutischen Versorgung für die Bevölkerung.

Termin mit Lauterbach

Nun hat die Gewerkschaft eine Idee, wie zumindest die Interessen der Angestellten in der Politik Berücksichtigung finden könnten. Nachdem Adexa bereits einen Gesprächstermin mit dem Minister vereinbart hatte, der dann allerdings nicht zustande kam, ist man gerade dabei, einen neuen Termin abzustimmen. In diesem Zuge hat die Gewerkschaft Lauterbach auch ihre jüngste Idee unterbreitet: eine gesetzliche Personalzulage für Apothekenangestellte, die mindestens 10 Prozent mehr Gehalt sichert. Konkret stellte sich Adexa 80 Cent mehr pro Rx-Packung vor.