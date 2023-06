Einmal durchreichen bitte…

Gerne unter den Teppich gekehrt wird in diesem Kontext ein wichtiger Zusatzeffekt: Trotz des Ausschlusses von der Rabattierung und Skontierung werden die Kontingentartikel zur Berechnung des Handelsspannenausgleichs in den Rx-Umsatz mit eingerechnet. Damit erhöht sich der Rx-Gesamtumsatz, von dem nun der prozentuale Ausgleich des Großhandels ermittelt wird. Also erhält die Apotheke erstens keinen Rabatt für die Kontingentartikel und bezahlt zweitens dann noch eine prozentuale Strafe in Form des Handelsspannenausgleiches. Das ist weder ausgewogen noch fair, und sollte dringend korrigiert werden.