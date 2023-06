Mit den anhaltenden Engpässen im Bereich der Kinderschmerzmittel sind Zäpfchen in der Rezeptur vieler Apotheken fast zur Normalität geworden. Denn eigentlich kommen Zäpfchen und vaginale Arzneiformen in der Apothekenrezeptur eher selten vor, Verordnungen darüber werden daher oft mit einem leicht unguten Gefühl angenommen. Warum das gar nicht notwendig ist und mit welchen Tipps und Arbeitsabläufen auch Suppositorien sicher und effizient hergestellt werden können, erfahren Teilnehmende im ersten Vortrag des diesjährigen Rezeptursommers von Apothekerin Dr. Jana Brüßler. Definitionen und Besonderheiten der verschiedenen Grundmassen bilden die Grundlage für den ausführlichen Teil zum Umgang mit einschlägigen Verordnungen in der Rezeptur. Angereichert mit zahlreichen Herstellungsvideos gibt es eine detaillierte Auffrischung der theoretischen Grundlagen und Techniken für die Zäpfchenherstellung mit den verschiedenen Hilfsmitteln und Herstellungsmethoden.