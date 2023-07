Alles Wissenswerte dazu erklärt Ihnen Dr. Annina Bergner. Sie studierte Pharmazie an der Universität Würzburg und wurde dort am Lehrstuhl für Pharmazeutische Technologie promoviert. Nach langjähriger Tätigkeit als Apothekerin an der PTA-Schule in Würzburg und Referentin der Bayerischen Landesapothekerkammer zu zahlreichen Rezeptur-Themen arbeitet sie heute freiberuflich als Fachjournalistin. In ihren Beiträgen beschäftigt sie sich dabei schwerpunktmäßig mit der Verbesserung der Qualität von Rezepturarzneimitteln in der Apotheke. Weiterhin ist sie Fachbuchautorin im Deutschen Apotheker Verlag.