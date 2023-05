Apotheker:innen und PTA stellen in Deutschland jährlich rund 13 Millionen Rezepturarzneimittel her, um Versorgungslücken zu schließen, die durch Industriepräparate nicht abgedeckt werden oder wenn die betreffenden Fertigarzneimittel nicht lieferbar sind. Diese hohe Zahl verdeutlicht die therapeutische Notwendigkeit patientenindividueller Einzelanfertigungen sowie die Unverzichtbarkeit der Arzneimittelherstellung in der Apotheke.