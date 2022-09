Der Minister hatte viele warme Worte für den Berufsstand im Gepäck, verteidigte aber gleichzeitig sein Vorhaben, mit dem GKV-Finanzstabilisierungsgesetz – befristet auf zwei Jahre – den Kassenabschlag von derzeit 1,77 Euro auf 2 Euro pro Rx-Packung zu erhöhen. „Ich weiß, dass das eine Mehrbelastung ist, die begründungspflichtig ist.“ Doch er bat um Verständnis, „dass wir hier die Effizienzreserven heben müssen“. Sehr gern hätte er den Apotheken die Belastung erspart, aber er habe sie letztlich ungefähr gleich verteilen müssen.

Im Anschluss an seine Grußworte gab er den Delegierten Gelegenheit, ihm Fragen zu stellen. Doch so recht überzeugen konnte er mit seinen Antworten offenbar nicht: Insbesondere dass Lauterbach zum Apothekenhonorar nicht ausreichend informiert war, sorgte für Kopfschütteln unter den Anwesenden. Auch dass er sich und sein Ministerium für nicht zuständig hält, was die Novellierung der Approbationsordnung betrifft, hinterließ keinen guten Eindruck. Hören Sie im Video, wie die Delegierten Anke Rüdinger (Berlin), Thomas Rochell (Westfalen-Lippe) und Jens Dobbert (Brandenburg) sowie Julian Held vom Bundesverband der Pharmaziestudierenden in Deutschland (BPhD) den Auftritt des Ministers erlebt haben.