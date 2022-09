Nachdem die politische Diskussionsrunde bereits abgesagt wurde, bangte so mancher um die Teilnahme des Bundesgesundheitsministers beim morgen startenden Deutschen Apothekertag. Karl Lauterbach (SPD) hatte schon Anfang Juli zugesagt, ein Grußwort zu halten. Dabei bleibt es auch. Allerdings wird er nicht persönlich nach München anreisen, sondern nur digital dabei sein, wie die ABDA in ihrem Newsroom mitteilt. Das Bundesgesundheitsministerium habe dies erst am heutigen Dienstagmittag mitgeteilt, heißt es.

Am morgigen Mittwoch ab 14 Uhr wird Lauterbach also live per Videoschalte zu den Delegierten in München sprechen. Anschließend sollen Fragen aus dem Podium an den Minister möglich sein. Die Eröffnungsveranstaltung zum DAT wird morgen ab 13 Uhr unter anderem über abda.de live übertragen.