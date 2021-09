Vor Ort und doch ganz anders

Nach wie vor finden viele Veranstaltungen und standespolitischen Termine der Apothekerinnen und Apotheker als Online-Meetings statt, obwohl die restriktiven Corona-Maßnahmen im zweiten Jahr der Pandemie und gerade in den vergangenen Monaten deutlich lockerer geworden sind als noch 2020. Die ABDA bzw. Avoxa kündigten im Mai an, die Expopharm bereits zum zweiten Mal in Folge nicht stattfinden zu lassen. „Leider gibt es nach wie vor keine verlässlichen behördlichen Richtlinien, unter welchen Bedingungen Großveranstaltungen wie die Expopharm mit 30.000 Besuchern aus dem In- und Ausland im Herbst durchführbar sein werden“, hieß es damals in einer Erklärung. Die Messe wäre für diese Woche geplant gewesen.