Das Geheimnis des Erfolgs? Die richtigen Partner!

In der knapp 18.000 Einwohner zählenden Gemeinde im Norden von München unterhält Protina nicht nur den Firmensitz, sondern auch die gesamte Produktion. Denn bis auf flüssige und halbfeste Arzneiformen, die aber nur einen kleinen Teil des Portfolios ausmachen, werden sämtliche Produkte hier vor den Toren der Landeshauptstadt hergestellt und von dort in 26 Länder verkauft. So wird beispielsweise Basica® nach Australien exportiert. In Litauen ist die Firma sogar Marktführer. Man habe sich dort frühzeitig hin orientiert, so Monika Tiedemann, die vor ihrem Eintritt in die Geschäftsführung das internationale Geschäft verantwortet hat. Der richtige Zeitpunkt macht in ihren Augen aber nur einen Teil des Erfolgs aus: „Das Geheimnis sind die Distributionspartner vor Ort. Man ist immer da erfolgreich, wo man mit dem Partner eine gute Beziehung auf Augenhöhe hat. Dann wird das Geschäft erfolgreich. Egal wo.“