Forschung und Entwicklung, Herstellung und Vertrieb ­– alles geschieht an einem Ort in Niederdorfelden nahe Frankfurt am Main. Auch in Zukunft soll in diesen Standort investiert werden. Sichtbares Zeichen für die Wachstumsstrategie ist die Standorterweiterung: neue Gebäude der Produktion und Verwaltung, die 2020 eröffnet wurden. Sie sind die bisher größte Investition der Firmengeschichte. Auf 10.000 Quadratmeter befinden sich hochmoderne Produktionsanlagen, die eine Verdopplung der bisherigen Produktionskapazitäten ermöglichen.