Merkel: „Das ist gelebte soziale Marktwirtschaft“

Angela Merkel wurde – nachdem sie sich in das Goldene Buch der Stadt eingetragen hatte – rund eine Stunde lang über das Gelände sowie durch die Produktionsgebäude von Medice geführt. Das mittelständische, in dritter Generation geführte Familienunternehmen entwickelt und stellt Arzneimittel nahezu ausschließlich am Standort Iserlohn her. Zu den bekanntesten Produkten gehört das homöopathische Komplexpräparat Meditonsin. Im rezeptpflichtigen Bereich konzentriert man sich auf die Gebiete ZNS, Nierenheilkunde und Dialysemedizin. Doch auch innovative Therapiekonzepte verfolgt man bei Medice: Die Tochtergesellschaft MediVentures fokussiert sich auf die gezielte Förderung von Start-ups und Gründer:innen im digitalen Healthcare-Markt. Hierüber betritt Medice nun auch den aufkommenden Markt der digitalen Gesundheitsanwendungen (DiGA), nachdem die Bundesregierung für diese neue Art von Therapeutika in der aktuellen Legislaturperiode die gesetzliche Grundlage geschaffen hatte.

Merkel schätzt ganzheitlichen Gesundheitsansatz

Merkel zeigte sich beeindruckt von den Aktivitäten des mittelständischen Familienunternehmens. Deutschland sei ein starker Gesundheitsstandort, erklärte sie zum Abschluss ihres Besuchs, als sie gemeinsam mit Katja Pütter-Ammer und Richard Ammer vor die Mikrofone trat. Die Unternehmen seien jedoch auch einem starken Wandel unterworfen. Bei Medice beobachte man, wie dieser Wandel gestaltet werden kann. Es sei eben nicht nur die Herstellung bestimmter Medikamente, sondern ein ganzheitlicher Gesundheitsansatz. Dabei spielen für die Kanzlerin die Nachhaltigkeit und ökologische Verträglichkeit eine bedeutende Rolle. Es sei ein hoffnungsvolles Signal, wie Medice sich an diese Themen herantaste und auch mutig vorangeht. „Ich konnte hier sehen, welchen Sinn unsere Gesetzgebung hat“, erklärte Merkel im Hinblick auf die digitalen Gesundheitsanwendungen. Sie lobte darüber hinaus die Philosophie der Unternehmensführung, Mitarbeitenden ein arbeitsfreundliches Umfeld zu schaffen. Das sei gelebte soziale Marktwirtschaft.